Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам колонии общего режима соответственно. Их признали виновными в убийстве военного в Ивановской области.

Инцидент произошел 30 декабря 2024 года в городе Шуя. По данным следствия, Савоста отправила командиру батареи дивизиона ракетной бригады в городе Шуя, капитану Константину Нагайко, новогодний подарок, где вместе с косметическим набором и другими вещами была самодельная бомба.

Посылку капитану передала Попова через третьих лиц. Когда офицер ее открыл, произошел взрыв, он погиб.

Обе женщины объявлены в международный розыск. Суд признал осужденных виновными в теракте, Поповой также вменили незаконный оборот взрывчатых веществ.

Суд также приговорил Попову к одному году ограничения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей. Кроме того, был удовлетворен иск воинской части, где произошел теракт, по которому с осужденных взыскали почти 70 тыс. рублей.

В России за последнее время произошло несколько терактов, направленных против российских офицеров. Так, в ноябре 2024 года в Севастополе взорвался автомобиль, погиб капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский. В декабре того же года в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В феврале 2025 года смертник устроил взрыв в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Это произошло в тот момент, когда из лифта вышел с охранниками основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, последний погиб. В апреле 2025-го при подрыве машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик.