Похороны главы Федерации бокса ДНР и создателя добровольческого батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые паруса», пройдут на Троекуровском кладбище в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе «Арбата».

За день до погребения, 6 февраля, состоится прощание с Саркисяном, добавили в пресс-службе.

Взрыв в доме в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля. В результате погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер от полученных ранений в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание.

Еще один человек умер на месте. Телеграм-каналы писали, что погибший — охранник Саркисяна. Еще трое получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.

Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство. По данным ТАСС, в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что взрыв мог совершить террорист-смертник. Эту же информацию приводит телеграм-канал Mash. По его данным, речь идет о 45-летнем гражданине Армении.

Источник «112» сообщил, что террористу-смертнику было 55 лет. По словам собеседника канала, на левой голени у него была старая татуировка в виде меча, что якобы может говорить «о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам».