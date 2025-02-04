Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса», который произошел утром 3 февраля, мог совершить террорист-смертник. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Mash также пишет, что одним из погибших после подрыва в «Алых парусах» оказался террорист-смертник. Телеграм-канал утверждает, что речь идет о гражданине Армении, ему около 45 лет.

Источник «112» сообщает, что террористу-смертнику было 55 лет. По словам собеседника канала, на левой голени у киллера была старая татуировка в виде меча, что якобы может говорить «о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам».

Так же уже задержаны несколько предполагаемых подельников убийцы, с ними работают силовики, добавляет «112». Официально эта информация не подтверждалась.

Взрыв в доме в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля. В результате погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер от полученных ранений в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание.

Один человек умер на месте. Телеграм-каналы писали, что погибший — охранник Саркисяна. Еще трое получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство. По данным ТАСС, в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.