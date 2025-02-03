Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Это произошло, когда глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян спустился в холл подъезда.

Как готовилось покушение

По словам собеседника ТАСС, взрывное устройство, предварительно, было заложено в диван в холле подъезда. Когда Саркисян спустился на первый этаж, злоумышленники привели его в действие. Мощность взрыва эксперты оценили в 400—500 г в тротиловом эквиваленте, пишет «Коммерсантъ».

Неизвестные могли вести наблюдение за главой Федерации бокса ДНР «со стороны», предположил собеседник ТАСС.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сообщил источник РБК.

В подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек, роли каждого были заранее распределены, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает телеграм-канал Shot, исполнителей могло быть двое. По данным канала, один из них занимался слежкой за Саркисяном, а другой разрабатывал план покушения и изготавливал взрывное устройство.

«Ориентировки на подозреваемых передены всем службам Москвы и Московской области. По нашей информации, оповещены также сотрудники аэропортов и вокзалов», — пишет Shot.

Украинский след?

За убийством Саркисяна могут стоять диверсанты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, утверждает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник назвал это приоритетной версией следствия, тогда как есть и другая, связанная с бизнес-разборками.

По данным источника RT, за Саркисяном следили с начала 2025 года, а операцию спецслужбы Украины разрабатывали более трех месяцев.

Следствие не исключает, что покушение может быть связано с событиями в Донбассе, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, если будет установлено, что к взрыву были причастны сотрудники или агенты украинских спецслужб, в уголовном деле появится ст. 205 УК (теракт).

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. Следственный комитет Армении утверждал в сентябре 2024 года, что основатель батальона «Арбат» вербовал жителей республики для организации в стране государственного переворота.

За Саркисяном следили незадолго до убийства

По данным источника «Известий», за день до покушения охрана Саркисяна заметила «двух парней на старой машине».

«Накануне он [Саркисян] был в бане, которую посещал три года. Охрана «срисовала» двух подозрительных парней на старой машине. Они поняли, что их заметили, подошли к барной стойке, выпили кофе и уехали», — уточнил источник РЕН ТВ.

По его словам, Саркисян заверил, что «знает, кто это», и пообещал разобраться в ситуации. На следующий день он изменил свой привычный график, вышел из дома значительно позже, чем обычно, пишет телеграм-канал «112».

«Это, по мнению следователей, подтверждает, что за ним следили и привели в действие взрывное устройство именно когда он вышел из лифта», — говорится в публикации.

Собеседник «Известий» также сообщил, что основателю батальона «Арбат» часто звонили с угрозами и требовали, чтобы тот участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

«За его голову какие-то деньги большие давали», — добавил источник.

Взрыв в доме в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля. В результате погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер от полученных ранений в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание. Также погиб один из охранников Саркисяна. Еще три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК).