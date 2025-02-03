Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице от полученных травм после взрыва в ЖК «Алые Паруса», передает источник «Известий». Эту же информацию подтвердил источники «Ъ» в правоохранительных органах.

До этого источник ТАСС сообщал, что Саркисян перенес клиническую смерть, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже собеседник агентства в медицинских служба сообщил, что президент Федерации бокса ДНР скончался.

Информацию о смерти также подтвердил ТАСС мэр Горловки Иван Приходько. «Да», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о гибели Саркисяна.

Позже о смерти еще одного пострадавшего при взрыве сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще четверо — пострадали.

По данным источников РБК и ТАСС, взрыв в «Алых парусах» был заказным и тщательно спланированным покушением на Саркисяна. Shot пишет, что основатель батальона «Арбат» спустился в холл ЖК, чтобы попасть на паркинг, после чего раздался взрыв.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. Следственный комитет Армении утверждал в сентябре 2024 года , что «Арбат» вербовал жителей республики для организации в стране государственного переворота.

Батальон «Арбат», или Армянский батальон, был создан в 2022 году в Донбассе для участия в боевых действиях. В нем служат ветераны ЧВК «Вагнер» и другие опытные бойцы, которые специализируются на штурмах. В 2023 году его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Командир «Арбата» два года назад получил медаль «За отвагу» от президента России Владимира Путина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу по выяснению обстоятельств взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».