Спецслужбы ведут сложную работу по выяснению обстоятельств взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на данном этапе Кремль не может комментировать инцидент.

«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас нам невозможно что-то комментировать», — заявил Песков.

Взрыв в подъезде ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице раздался утром 3 февраля. По предварительным данным, там сработало неустановленное взрывное устройство. Один человек погиб, его личность устанавливается. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК).

В результате взрыва пострадал президент Федерации бокса ДНР, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. Следственный комитет Армении утверждал в сентябре 2024 года , что «Арбат» вербовал жителей республики для организации в стране государственного переворота.