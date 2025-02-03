Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще четверо — пострадали. По словам источника РБК в правоохранительных органах, взрыв носит заказной характер. Что еще известно о произошедшем — в материале RTVI.

В ЖК взорвалось «неустановленное устройство»

Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля в 9:45, пишет Mash. По данным телеграм-канала «112», в этот момент в подъезд заходил один из жильцов с охранником. Консьержка рассказала, что раньше видела этого человека в доме и «несколько раз по телевизору».

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам источника ТАСС в оперативных службах, речь идет о взрыве «неустановленного устройства» в лифтовом холле. Baza сообщила о самодельном взрывном устройстве, «112» — о гранате.

Расходится и информация о том, где именно произошел взрыв. «112» пишет, что устройство взорвалось в лобби дома, когда там находилось несколько человек. В то время как RT утверждает, что взрыв произошел на подземном паркинге.

О том, что взрыв произошел в холле также пишут MSK1.RU и телеграм-канал «Осторожно, Москва», которому местный житель рассказал, что устройство могли заложить в холле ЖК под диван. Shot указывает, что гранату или СВУ могли заложить под потолок. Взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер или работник коммунальных служб, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Телеграм-канал Baza отмечает, что взрывотехники проверяют лифты, шахты, холлы и парковки на предмет других взрывных устройств. Также осматривают машины, припаркованные у ЖК. Торговый центр «Щука», который находится по соседству, закрыли.

На месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» были слышны хруст стекла и стоны, все заволокло пылью, рассказал «Известиям» житель дома. Он уточнил, что в момент взрыва находился в лифте, а после вышел через черный ход на улицу и якобы видел, как выносят людей. По его словам, спецслужбы уже разобрали завалы.

На опубликованных Следственным комитетом (СК) кадрах с места происшествия видно, что холл подъезда сильно поврежден — разрушен потолок и выбиты стекла. Несущие конструкции дома не повреждены и риска обрушения нет.

По данным RT, мощность взрыва составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Mash пишет о 300-400 граммах. ТАСС отмечает, что мощность составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Погибший и пострадавшие

В результате взрыва один человек погиб, еще четверо — пострадали. Телеграм-канал «112» утверждает, что ранения получили президент федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, его охранники и консьерж.

По предварительным данным, погибший — один из секьюрити создателя батальона «Арбат». Официально тело еще не опознано, добавляет «112». Местный житель в разговоре с «Осторожно, Москва» подтвердил, что один из охранников Саркисяна погиб. Вместе с тем собеседник телеграм-канала отметил, что консьерж комплекса не пострадал — в момент взрыва он якобы успел выйти.

Спланированное покушение

По данным источников РБК и ТАСС, взрыв в «Алых парусах» был заказным и тщательно спланированным покушением на Саркисяна. Shot пишет, что основатель батальона «Арбат» спустился в холл ЖК, чтобы попасть на паркинг, после чего раздался взрыв.

При этом собеседники Shot отметили, что Саркисян всегда был с охранной, которая носила с собой специальное оборудование, проверяла все урны, диваны и другие места в доме в ЖК «Алые Паруса»

Источник RT в правоохранительных органах заявил, что Саркисян находится в больнице в тяжелом состоянии. Собеседник Shot утверждает, что у мужчины оторвало часть левой ноги — он якобы находится в коме. Двое его охранников доставлены в другие медучреждения Москвы, добавляет канал.

Правоохранители опрашивают жителей ЖК «Алые паруса», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, жильцов не пускают в дом — все входы перекрыты. Доступ ограничен и на территорию ЖК.

После взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия.