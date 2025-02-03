Причиной случившегося в московском жилом комплексе «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. Сейчас на месте работают взрывотехники», — сказал собеседник агентства.

По данным RT, мощность взрыва составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Целью взрыва было покушение на убийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, в холле сработало радиоуправляемое взрывное устройство, заявил источник РБК в правоохранительных органах.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сказал источник издания.

Взрыв прогремел утром 3 февраля в подъезде жилого дома на Авиационной улице. По данным телеграм-канала 112, это произошло, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Консьержка рассказала, что раньше видела этого человека в доме и «несколько раз по телевизору».

Изначально сообщалось, что он погиб, пострадали четыре человека. Baza писала, что у мужчины сильно повреждено лицо, поэтому установить его личность пока не удается. Позже появилась информация, что в результате взрыва пострадал президент федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

После взрыва возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30 и ч. 2 ст. 105), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.