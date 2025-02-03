При взрыве в холле ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы погиб человек, передают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.

По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. Источник РБК отметил, что данные о числе пострадавших уточняются.

ТАСС сообщает о четверых пострадавших.

«112» пишет, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. По данным телеграм-канала, мужчина погиб.

«Также консьерж утверждает, что это ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору. Покушение — одна из версий произошедшего», — говорится в сообщении канала.

Baza отмечает, что у погибшего при взрыве сильно повреждено лицо — его личность установить пока не удается.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что территория ЖК оцеплена, на месте работают врачи и полиция.

На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами также осматривают место происшествия, туда выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов.