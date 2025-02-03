По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Об этом сообщают телеграм-канал Shot и агентство «Москва».

По предварительным данным, в холле взорвался неустановленный предмет. Правоохранительные органы проверяют версию о покушении.

По информации телеграм-канала «112», граната или самодельное взрывное устройство взорвались в холле одного из подъездов, когда там находились несколько людей. Среди пострадавших — жители дома и консьерж, пишет Shot.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что территория ЖК оцеплена, на месте работают врачи и полиция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.