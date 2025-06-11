Следственный комитет подтвердил гибель в результате взрыва российского капитана Константина Нагайко, о смерти которого в начале 2025 года заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ответ военного следственного управления по Московскому военному округу на журналистский запрос опубликовало издание Ivanovonews.

Документ датирован 19 февраля, но в редакции утверждают, что получили ответ из ведомства «только спустя более чем три месяца» от указанной даты.

В СК заявили, по факту взрыва возбуждено уголовное дело, находящееся в стадии предварительного расследования. Его данные «не подлежат разглашению», поскольку это «противоречит интересам следствия и нарушает права и законные интересы участников уголовного судопроизводства», говорится в документе.

Издание отмечает, что в своем запросе просило указать, установлены ли причастные к взрыву и возбуждались ли другие уголовные либо дисциплинарные дела «против лиц, допустивших такое происшествие».

«Известно, что украинская разведка публично угрожала расправой 30 офицерам командного состава 112-й ракетной бригады. Однако вопрос о том, привлекаются ли к ответственности лица, не обеспечившие безопасность офицера в тылу, остался без ответа», — пишет Ivanovonews.

4 января ГУР заявило, что командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады российских Вооруженных сил Константин Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в городе Шуя Ивановской области.

Украинская разведка утверждала, что у офицера поражены «практически все» органы, в том числе мозг, и он находится в критическом состоянии. Спустя четыре дня, 8 января, ГУР сообщило о смерти Нагайко.

Телеграм-каналы писали, что взрывное устройство якобы было заложено в посылку, которую Нагайко получил, находясь на дежурстве в части. Бомба сработала, когда военный вскрыл упаковку. Официальной информации на этот счет от Минобороны России не поступало.

Украинские власти обвинили Нагайко в причастности к удару по деревне Гроза Харьковской области и гибели 59 человек, собравшихся на поминки по военному ВСУ Андрею Козырю в октябре 2023 года.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в момент удара в Грозе проходили похороны «одного из высокопоставленных украинских националистов», в которых участвовало «множество его подельников-неонацистов».

Диверсия с FPV-очками

В феврале Игорь Потапов ― представитель компании «НПП» — поставщика оборудования для радиоэлектронной борьбы ― рассказал ТАСС о попытке Киева устроить диверсию против российских военных с помощью заминированных FPV-очков.

По словам Потапова, партия очков Skyzone Cobra X v4 поступила от некого Романа по гуманитарной линии. При включении устройств «происходила детонация, осуществлялся подрыв».

«Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — сообщил Потапов.

Он не уточнил, были ли в результате взрыва погибшие или пострадавшие. Издание Ivanovonews упоминает заметку ТАСС в своей публикации по поводу гибели Нагайко, но не связывает напрямую смерть офицера с этой диверсией.

Председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что волонтеров, которые передали на фронт взрывоопасные очки, использовали «втемную». Он также не упоминал о погибших или пострадавших, но отметил, что при взрыве возможна «моментальная смерть оператора».

В конце февраля украинские СМИ заявили со ссылкой на источник в ГУР, что операцию с очками организовала военная разведка Украины.

Издание Politico писало со ссылкой на источник в украинской разведке, что ГУР оснастило «функцией дистанционного подрыва» около 80 FPV-очков. В статье утверждалось, что в результате диверсии якобы ослепило восьмерых операторов дронов в Курской области, ДНР и ЛНР. При этом отмечается, что подрывы произошли в феврале, тогда как Константин Нагайко умер в январе.