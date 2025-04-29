Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за подготовку материалов для президента России о ситуации в зоне военной операции. Об этом сказано в некрологе Минобороны, опубликованном в газете «Красная звезда».

С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы.

«С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за заслуги в деле обеспечения обороноспособности государства генерал был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой президента России, медалями Министерства обороны.

Кроме того, Москалику присвоено звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

«Светлая память о талантливом военачальнике, отважном офицере, верном сыне России генерал-лейтенанте Ярославе Ярославовиче Москалике навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в ведомстве.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик был убит 25 апреля в результате подрыва автомобиля Volkswagen Golf около его дома в Балашихе.

На следующий день ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании подозреваемого — уроженца Украины Игната Кузина. По версии следствия, его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и пообещали за выполнение задания $18 тыс.

Позже в СК сообщили, что Кузин полностью признал вину и «описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления». 27 апреля суд отправил его в СИЗО, ему предъявлено обвинение в теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК).

28 апреля секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко признал, что убийство российского генерал-лейтенанта было организовано украинскими спецслужбами. Депутат назвал случившееся «правильной работой», а также заявил, что подобные операции продолжатся даже в случае окончания боевых действий. По его словам, «это будет основной задачей» спецслужб страны «в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется».