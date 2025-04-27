Игнату Кузину, задержанному по подозрению по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предъявили обвинение в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Кузину предъявили обвинение по трем статьям — о террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 205, 222.1, 223.1 УК). Он полностью признал вину и заявил о готовности «подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте».

Как сообщает СК, Кузин «описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления». В частности, обвиняемый рассказал, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. В сентябре 2023 года он прибыл в Россию и проживал на территории Московского региона «в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ».

Спустя год Кузин получил данные о Москалике «как об объекте террористического нападения» и начал сбор необходимых сведений о нем, сообщает СК. Для этого он поселился в арендованной квартире в подъезде, в котором проживал генерал. Оттуда обвиняемый вел наблюдение за его передвижениями и выяснял распорядок дня.

За месяц до подрыва Кузин припарковал у подъезда автомобиль Volkswagen Golf, который был приобретен заранее. Позже он установил в машине компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля, полученные в марте 2025 года в тайнике на территории подмосковной Балашихи.

«После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме $18 тыс.», — говорится в пресс-релизе СК.

25 апреля автомобиль дистанционно подорвали в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. В результате генерал погиб на месте.

«Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения», — отмечает СК.

В суд направлено ходатайство об аресте Кузина. В рамках дела назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Устанавливаются «иные лица», причастные к организации преступления.

О задержании 42-летнего Игната Кузина ФСБ и СК сообщили в субботу, 26 апреля. В спецслужбе заявили, что взрывное устройство, установленное в автомобиле, было приведено в действие с территории Украины. На опубликованных ФСБ кадрах допроса Кузин говорит, что в 2023 году его завербовали украинские спецслужбы в Киевской области. По словам мужчины, у него был «куратор Вадим», который впоследствии произвел дистанционный подрыв автомобиля.

По данным «112», Кузина задержали в Турции. Мужчина, по информации телеграм-канала, является уроженцем украинского города Сумы. У Кузина есть вид на жительство на Украине, указала ФСБ.

В Кремле, комментируя гибель Москалика, заявили, что, несмотря на идущие переговоры по урегулированию российско-украниского конфликта, Москва должна «быть начеку». Президент США Дональд Трамп назвал убийство генерала «крупным делом» и пообещал изучить его.