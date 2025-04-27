Басманный районный суд Москвы отправил под арест Игната Кузина, обвиняемого по делу о теракте, в котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Кузин арестован на полтора месяца. Ему предъявлено обвинение в теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК).

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf около дома в Балашихе. По версии следствия, Кузин установил в машине самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Подрыв был совершен дистанционно, когда генерал-лейтенант выходил из подъезда.

В СК сообщили, что Кузин полностью признал вину и «описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления».

В частности он рассказал, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. По данным следствия, ему обещали в общей сложности $18 тыс. В сентябре 2023 года Кузин приехал в Россию и жил в Московском регионе, ожидая «конкретных указаний куратора».

Спустя год он получил данные о Москалике «как об объекте террористического нападения» и начал сбор сведений о нем, сообщили в СК. Мужчина снял квартиру в подъезде, где жил генерал, наблюдая оттуда за его передвижениями и выясняя распорядок дня.

По версии следствия, в марте 2025 года Кузин получил в тайнике на территории Балашихи компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля и установил их в Volkswagen. Завершив подготовку, 23 апреля Кузин скрылся.

По данным ФСБ, подрыв был произведен дистанционно с территории Украины. На опубликованных спецслужбой кадрах допроса Кузин рассказал, что взрывчатку привел в действие его «куратор Вадим». По данным ТАСС, в салоне находился газовый баллон, что усилило взрыв. Мощность устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте.

Кузина задержали в Турции, писал телеграм-канал «112». Сам он родом из украинского города Сумы и имеет на Украине вид на жительство.

В Кремле, комментируя гибель Москалика, заявили, что Москва должна «быть начеку», несмотря на идущие переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп назвал убийство генерала «крупным делом» и пообещал изучить его.