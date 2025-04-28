Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко признал, что убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Подмосковье было организовано украинскими спецслужбами. Слова депутата приводит издание «Страна.ua».

Костенко назвал случившееся «правильной работой» украинских спецслужб, а также заявил, что подобные операции продолжатся даже в случае окончания боевых действий. По его словам, «это будет основной задачей» спецслужб страны «в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется».

«Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется», — сказал Костенко.

Заявление нардепа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала она в своем телеграм-канале.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик был убит 25 апреля в результате подрыва автомобиля Volkswagen Golf около его дома в Балашихе.

На следующий день ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании подозреваемого — уроженца Украины Игната Кузина. По версии следствия, его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и пообещали за выполнение задания $18 тыс.

Кузин сначала следил за Москаликом, изучая его расписание дня. Затем он установил в автомобиле взрывное устройство и систему видеонаблюдения, полученные от украинских спецслужб из тайника, сообщили в СК. После завершения подготовки Кузин скрылся.

Бомба была приведена в действие дистанционно с территории Украины, заявили в ФСБ. По данным телеграм-каналов, подозреваемого задержали в Турции.

В СК сообщили, что Кузин полностью признал вину и «описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления». 27 апреля суд отправил его в СИЗО, ему предъявлено обвинение в теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после гибели Москалика заявил, что Киев «продолжает вовлеченность в террористическую активность» на территории России, поэтому, несмотря на мирные переговоры, нужно «быть начеку и понимать суть этого режима».