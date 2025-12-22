При взрыве автомобиля на Ясеневой улице в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Осмотр места происшествия продолжается, также будут назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения», — сообщает СК.

Следователи отрабатывают разные версии убийства. Одной из них является версия, которая связана с организацией преступления спецслужбами Украины.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Машина взорвалась на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадавший был заблокирован в салоне, но позже его спасли и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Baza писал, что водитель Kia Sorento проехал несколько метров прежде чем произошел взрыв. Автомобиль стоял посередине парковки, осколками были по меньшей мере семь автомобилей, отмечал канал.