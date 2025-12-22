Автомобиль взорвался во дворе жилого дома на улице Ясеневой на юге в Москве. По данным телеграм-канала «112», ранен один человек.

«Жители дома услышали сильный хлопок рано утром», — сказано в сообщении.

«112» отмечает, что на месте работают экстренные службы.

SHOT пишет, сильный взрыв произошел около 6:50 утра.

«С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой черный дым и зарево от пожара. Взорвался автомобиль. Перед легковушки разнесло на части», — отмечает канал.

По его данным, минимум один человек пострадал. «Предварительно, это водитель. У него сильная контузия», — говорится в сообщении SHOT.

«112» позже написал, что в момент ЧП водитель был заблокирован в машине, его не могли достать.

Baza пишет, что водитель Kia Sorento успел проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв. Машина стоит посередине парковки, осколками повреждены по меньшей мере семь автомобилей.

«Медики продолжают работать с водителем, чья машина взорвалась сегодня утром. Его зажало внутри автомобиля. Судя по фотографиям, взрыв пришелся на переднюю часть машины», — отмечает канал.

Личность пострадавшего неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — сказано в сообщении ведомства.

