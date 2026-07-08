Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Документ открывает эстонским компаниям доступ к украинским технологиям производства БПЛА и предусматривает развитие совместных проектов, сообщает эстонское издание ERR.

Текст соглашения не разглашается. Однако, по словам Михала, документ позволит эстонским предприятиям использовать украинские разработки и организовать производство беспилотников на территории Эстонии.

«Украинские знания и технологии, которые сегодня являются одними из самых передовых в мире благодаря опыту войны, станут доступны нашим компаниям. Это позволит перенести производство в Эстонию», — заявил премьер-министр в комментарии ERR.

Он отметил, что Киев заключает подобные соглашения только с ближайшими партнерами. По словам Михала, документ также предусматривает намерение Эстонии в будущем закупать продукцию украинских производителей, однако конкретные объемы и финансирование пока не определены.

Премьер пояснил, что подписание соглашения было отложено на несколько месяцев из-за технических консультаций. Он подчеркнул, что на данном этапе главная цель — получить доступ к современным украинским технологиям в сфере беспилотников и создать условия для их производства в Эстонии. В перспективе это может позволить эстонским компаниям совместно с украинскими производителями выпускать новейшие модели дронов.

После подписания документа Михал и Зеленский провели двустороннюю встречу. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины, перспективы переговорного процесса, а также подготовку Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Эстонии в январе 2027 года.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что соглашение также позволит стране закупать украинские беспилотники. По его словам, стороны уже предварительно определили возможные объемы ежегодных поставок.

Кроме того, эстонские компании смогут получить украинские экспортные лицензии для организации производства беспилотников в Эстонии. Певкур добавил, что соглашение предусматривает доступ к различным украинским боевым системам и сотрудничество в сфере укрепления противовоздушной обороны.

В апреле Эстония и Украина уже подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы Build with Ukraine («Строим вместе с Украиной»). Оно предусматривает совместное производство ударных беспилотников, дронов-перехватчиков и разработку систем радиоэлектронной борьбы.