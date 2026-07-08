Болгария больше не может передавать Украине оружие и боеприпасы со своих военных складов, однако готова продолжить военно-техническое сотрудничество. Об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил по прибытии на саммит НАТО в Анкаре, сообщает «Европейская правда».

По словам главы болгарского правительства, София уже исчерпала возможности по предоставлению военной помощи в виде вооружений.

«Мы предоставили 13 пакетов и больше не имеем ничего, что можно было бы поставить Украине. То, что мы можем, — это техническая военная поддержка. Мы можем обеспечить ремонт военного оборудования в Болгарии. Это наша поддержка», — сказал Радев.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов также заявил, что страна больше не будет поставлять Украине военную помощь.

После этого представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Киев не получает от Болгарии бесплатного вооружения, а сотрудничество двух стран в оборонной сфере осуществляется на коммерческой основе.

О нехватке ресурсов для дальнейшей поддержки Украины ранее заявили и в Нидерландах. Министр обороны страны Дилан Ешилгёз-Зегериус сообщила на полях саммита НАТО, что Амстердам исчерпал возможности для оказания прямой военной помощи, в том числе в части поставок ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали», — сказала министр, добавив, что страна достигла предела своих возможностей по новым поставкам вооружений.