Участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который начался в Анкаре 7 июля, объясняется его желанием встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил в разговоре с 360.ru политический психолог Сергей Маркелов.

По его словам, для Трампа мероприятие в Анкаре интересно не как площадка для дискуссий с представителями европейских стран, а как место для двусторонней сделки с Турцией.

Эксперт напомнил, что у Трампа не было желания посещать саммит НАТО, где придется «улыбаться европейцам, которые его кидают». В числе главных раздражителей для главы Белого дома Маркелов назвал поражение американской сборной на чемпионате мира по футболу, отказ Европы от поддержки США в Иране, а также недоверие к европейским отчетам о конфликте на Украине после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Главная проблема, которую он [Трамп] может точно порешать без подводных камней, — переговорить с Турцией, переговорить с Эрдоганом», — пояснил Маркелов.

Он также напомнил, что американский лидер «предельно жестко» сформулировал свой ультиматум, касающийся финансирования НАТО, в ходе недавнего разговора с генсеком альянса Марком Рютте.

«Трамп на каждом шагу видит, как Европа делает гадости за его спиной. Когда у него в последний раз был генеральный секретарь альянса Марк Рютте, он [Трамп] заявил: „Мне ничего от Европы не надо, мне надо только одно — лояльность, а ее нет“», — сказал Маркелов.

Эксперт выразил уверенность в том, что до тех пор, пока Европа будет пытаться перевооружиться с привлечением США через НАТО, не считаясь с интересами американского президента, «гладких» саммитов с участием Трампа можно не ждать.

Маркелов добавил, что «скверное настроение» лидера США имеет смысл рассматривать не как каприз, а как стратегический сигнал. Такое понимание, по его словам, позволит партнерам остаться «в игре», в то время как остальные должны будут адаптироваться к новой политической реальности.