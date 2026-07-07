Нидерланды больше не могут наращивать прямую военную поддержку Украины, поскольку уже исчерпали свои возможности. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус в интервью на полях саммита НАТО. По ее словам, Гаага продолжит призывать другие страны оказывать помощь Киеву, однако сама уже сделала все возможное.

Министр подчеркнула, что Нидерланды достигли предела своих возможностей, в том числе в вопросе поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. «У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали», — сказала Ешилгёз-Зегериус. Отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты Patriot, она добавила: «Мы достигли предела своих возможностей».

На четвертом году полномасштабного военного вторжения России Украина, как отмечается в материале, испытывает нехватку средств для перехвата баллистических ракет. В преддверии саммита НАТО президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить дополнительные перехватчики из имеющихся запасов.

По данным Bloomberg, Нидерланды уже направили на военную поддержку Украины 9,1 млрд евро, еще 11,6 млрд евро запланированы к выделению. Кроме того, страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют поставки американского вооружения Украине. Приоритетный список потребностей Киева был подготовлен под эгидой НАТО после того, как США практически прекратили финансовую поддержку Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В числе ключевых потребностей — перехватчики для комплексов Patriot, которые в материале названы наиболее эффективным средством защиты Украины от российских ракетных ударов.