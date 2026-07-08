Норвегия призвала Китай использовать свои связи с Россией для содействия переговорам по урегулированию на Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам Стёре, Китай обладает «лучшим и прямым доступом к российскому руководству», поэтому Осло «ожидает, надеется и настоятельно призывает» КНР использовать этот канал связи.

Норвежский министр добавил, что между Европой и Китаем существует потенциал для более тесного сотрудничества, но эту возможность ограничивает продолжение конфликта на Украине и близкое партнерство Пекина с Москвой.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, в свою очередь, назвал диалог с Китаем по вопросу прекращения боевых действий на Украине «конструктивным и многообещающим».

Отвечая на вопрос, дал ли Пекин понять, что готов содействовать привлечению России к переговорам, Эйде сообщил, что в высказываниях представителей Китая «прослеживаются определенные намеки».

Норвегия настаивает на том, чтобы переговоры начались без предварительных условий, а основой для них должно стать прекращение огня по текущей линии фронта. Стёре заявил, что «сам по себе этот шаг является серьезной уступкой со стороны Украины», поскольку речь идет о «ее собственной территории».

6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем кажется». Он добавил, что эта тема будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре.

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что после саммита российский и американский президенты проведут телефонный разговор. Последняя беседа между лидерами состоялась 4 июля. Как рассказали в Кремле, Трамп вновь подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий на Украине.