В заключительный день стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу определились последние участники четвертьфинала. Аргентина сумела переломить ход встречи с Египтом, уступая в два мяча по ходу второго тайма, а Швейцария оказалась сильнее Колумбии лишь в серии пенальти.

Аргентина — Египет — 3:2

Матч в Атланте стал одним из самых драматичных на турнире. Египет открыл счет уже на 15-й минуте — отличился Ибрагим. До перерыва у действующих чемпионов мира была возможность восстановить равновесие, однако Лионель Месси снова не реализовал пенальти.

После перерыва египтяне продолжили создавать опасные моменты. На 58-й минуте Зико отправил мяч в сетку, однако гол отменили на видеопросмотре судья увидел, что Марван Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесув начале в атаки, еще у своей штрафной. Впрочем, спустя девять минут он все же удвоил преимущество своей команды, поставив аргентинцев на грань вылета. Болельщики Египта ликовали на трибунах.

Перелом наступил в концовке встречи. На 79-й минуте Ромеро сократил отставание после передачи Месси, а уже через четыре минуты капитан аргентинцев сам сравнял счет. Победный мяч был забит в компенсированное время: на 90+2-й минуте Фернандес принес своей команде победу — 3:2.

По итогам встречи Месси был признан лучшим игроком матча. После финального свистка главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал работу арбитров, заявив, что его команда стала жертвой несправедливых решений, например в концовке встречи, когда, по мнению Египта, в штрафной сбили Хамди Фатхи, а через несколько секунд на газоне оказался лидер команды Мохамед Салах.

«Это все из-за денег. Они хотят, чтобы Месси остался в турнире. В футболе многие вещи решаются за пределами поля в силу чьих-то интересов. То, что произошло, было несправедливым. Египет заслуживал выхода в следующий раунд. Мы были лучшей командой», — уверен Хассан.

«Почему в спорте нет никакой справедливости? Я не хочу сейчас подбирать красивые слова. К нам сегодня отнеслись несправедливо. Мы столкнулись с несправедливостью. Вот что я хотел бы сказать. Больше не буду смотреть ни одного матча в этом турнире», — сказал тренер.

Швейцария — Колумбия — 0:0 (4:3 по пенальти)

Во втором матче игрового дня путевку в четвертьфинал разыграли сборные Швейцарии и Колумбии. Незадолго до начала встречи швейцарцы лишились одного из своих лидеров — Манзамби.

Основное время прошло с минимальным количеством опасных моментов. В первом тайме команды нанесли лишь три удара в створ ворот на двоих, а после перерыва игра также не изобиловала голевыми эпизодами.

Самый опасный момент возник уже в дополнительное время, когда Кампас после ошибки Джаки оказался перед воротами, но не сумел воспользоваться своим шансом.

Победителя определила серия пенальти. Точнее оказались футболисты сборной Швейцарии, выигравшие со счетом 4:3 и оформившие выход в четвертьфинал турнира.