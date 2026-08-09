Папа римский Лев XIV призвал Россию и Украину остановить насилие и перейти к диалогу. Об этом он сказал после воскресной молитвы на площади Святого Петра в Риме.

Понтифик отметил, что «трагические инциденты» продолжаются и множатся, увеличивая число жертв среди мирного населения. Папа призвал соблюдать нормы гуманитарного права и прекратить удары по гражданским объектам.

В пресс-релизе Ватикана о воззвании Льва XIV, в частности, упоминается падение беспилотника на пляже под Геленджиком, в результате которого погибли семь человек, включая четырех детей. Сам понтифик не приводил в своей речи конкретных примеров.

«Война порождает лишь новые войны и причиняет огромные страдания. Пришло время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, которые проложат путь к миру», ― заявил Лев XIV.

Минобороны России и Кремль неоднократно говорили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а поражают только военные или околовоенные объекты.

В июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ватикан готов организовать на своей территории встречу лидеров, которая могла бы способствовать достижению мира. Зеленский поблагодарил Святой Престол за «дальнейшие усилия, чтобы такая встреча состоялась».

В конце того же месяца госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин выразил мнение, что в конфликте на Украине наблюдается эскалация, а «перспектив мира пока еще не существует».

Президент России Владимир Путин не раз предлагал Зеленскому приехать в Москву на переговоры и выражал готовность предоставить ему гарантии безопасности. Зеленский, в свою очередь, приглашал Путина в Киев.