Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что Иран нанес удары по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива. Как сообщает Al Jazeera, в операции участвовали военно-морские и военно-воздушные силы страны, применившие баллистические ракеты и беспилотники.

На фоне сообщений об атаке в Бахрейне и Кувейте объявили воздушную тревогу. В КСИР заявили, что целями стали, в частности, база 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте. В Тегеране утверждают, что операция стала ответом на американские удары по прибрежным базам и невоенным объектам в иранской провинции Хормозган и городе Бендер-Махшехр.

Корпус стражей Исламской революции Ирана также заявил, что его силы сбили американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, передает агентство Tasnim.

В свою очередь, США заявляют, что нанесли «мощные удары» по Ирану после атак на три торговых судна в Ормузском проливе, включая катарский и саудовский танкеры. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские силы поразили более 80 целей, включая системы ПВО, сети управления и контроля, береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров КСИР. По версии американской стороны, операция стала ответом на недавние атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. В публикации в соцсети X он заявил, что Иран «не сдастся», а также назвал нарушениями со стороны США несоблюдение иранских правил прохода судов через Ормузский пролив, угрозы новых ударов и другие действия Вашингтона.

Цены на нефть резко выросли после обмена ударами. Стоимость нефти марки Brent впервые за две недели превысила $76 за баррель.