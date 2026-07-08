Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении во время саммита НАТО в Турции, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, перед этим глава Белого дома провел в Анкаре консультации с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Источник Axios отметил, что пока неизвестно, как долго продлится операция. «Мы получим оценку результатов ударов и примем решения позже», — сказал чиновник. Ранее издание сообщало, что новая операция США должна быть в четыре-пять раз масштабнее ударов, нанесенных десять дней назад по объектам в районе Ормузского пролива.

По информации The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц, целями являются системы ПВО Ирана, средства берегового наблюдения, зенитные комплексы, а также пусковые установки противокорабельных крылатых ракет и беспилотников.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские силы завершили новый раунд ударов по Ирану, который продлился несколько часов, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами. В командовании сообщили, что удары были нанесены по системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции. По версии CENTCOM, операция стала ответом на недавние атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, в свою очередь, обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. В публикации в соцсети X он заявил, что Иран «не сдастся», а также назвал нарушениями со стороны США несоблюдение иранских правил прохода судов через Ормузский пролив, угрозы новых ударов, возобновление нефтяных санкций, атаки на юг Ирана и действия Израиля в Ливане.

Вечером 6 июля иранские военные выпустили ракету по коммерческому судну, которое проходило вблизи Ормузского пролива. Как сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в понедельник в восьми морских милях к востоку от прибрежного поселения Лима в Омане. Там неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, вызвав пожар. Жертв или ущерба окружающей среде не зафиксировано, расследование продолжается, отметили в UKMTO.

В то же время два неназванных американских чиновника заявили Axios, что под удар попали два танкера.