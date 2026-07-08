В Кремле пока не видели информацию о планах Литвы рассмотреть законопроект о снятии запрета на размещение ядерного оружия в стране, но в случае принятия такого решения Россия примет контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что аналогичное решение по ядерному оружию ранее приняла Финляндия. В этой связи страны Балтии будут «гнаться» за Хельсинки, чтобы одобрить такую же инициативу, допустил представитель Кремля.

«В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы», — заявил Песков.

7 июля сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект, который предполагает исключение из Конституции запрета на размещение в стране ядерного оружия.

До этого поправки в Основной закон анонсировал литовский президент Гитанас Науседа. Он связал необходимость изменения законодательства с ухудшением геополитической ситуации и тем, что Литва «оказалась в своего рода серой зоне» внутри НАТО. В то же время Науседа заверил, что у республики нет планов размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

В конце июня президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о внесении поправок, позволяющих ввозить в страну и размещать на ее территории ядерное оружие. В числе оснований для таких действий в документе указаны необходимость военной обороны государства, коллективной обороны в рамках НАТО или иных оборонных союзов. Сам Стубб подчеркивал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием.

В Кремле намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия называли «конфронтацией в концентрированном выражении», указывая, что такая инициатива ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.