Договоренность о прекращении огня между США и Ираном изначально была лишь ширмой, поскольку это соглашение не было способно устранить причины конфликта и не имело эффективных механизмов для контроля. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

По его словам, новый виток экскалации был неизбежен, поскольку Вашингтон и Тегеран трактовали происходящее удобным для себя способом.

Соглашение между США и Ираном держалось исключительно на «доброй воле двух участников» и не создало прочной основы для реального разрешения противоречий, рассуждает Лукьянов. В частности, договоренность не предполагала механизма, который обеспечивал бы контроль прекращения огня и предоставление сторонам гарантий.

Лукьянов также допустил дальнейшую эскалацию конфликта в случае, если атаки не ограничатся военной инфраструктурой, а включат в себя удары по иранскому руководству в Ираке

«Это будет открытым объявлением войны и сделает невозможным какое-либо политическое урегулирование в средне- и долгосрочной перспективе», — предположил эксперт.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Анкаре, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. «Думаю, всё кончено. Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он.

6 июля Иран обстрелял торговые суда в районе Ормузского пролива. Центральное командование США после этого отчиталось об ответном поражении более 80 целей в Иране.