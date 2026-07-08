Атака беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская», которая входит в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», не создаст критического ущерба для поставок в Турцию, однако в случае интенсификации атак Анкара может столкнуться с проблемами в газоснабжении грядущей зимой. Об этом рассказали RTVI доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Та информация, которая сейчас есть, говорит о том, что поставки не прекратились, что введены, возможно, резервные системы. То есть какого-то критического ущерба для поставок по «Голубому потоку» пока что нет», — сказал Андрианов.

Гривач согласился с такой оценкой и отметил, что за счет оперативных мер поставки газа удалось сохранить без изменений. Он также назвал атаку беспилотников «демонстрационным действием».

По словам Гривача, нападение было приурочено к саммиту НАТО в Анкаре, а также к обсуждению на его полях перспектив урегулирования российско-украинского конфликта.

Говоря о возможной реакции турецкой стороны, Гривач напомнил, что после предыдущих атак представители Турции высказывали озабоченность, и в зимний период удары прекращались.

«Летом, с точки зрения именно обеспечения поставок, это не так критично для Турции, но выпадение этих объемов с рынка на длительный период могло бы создать очень серьезные проблемы с газоснабжением Турции предстоящей зимой», — заключил он.

Ранее «Газпром» сообщил, что 7 июля беспилотники совершили атаку на компрессорную станцию «Краснодарская». Целью налета в компании назвали срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Нарушений в прокачке топлива удалось избежать, ведется устранение повреждений, говорится в сообщении.

Комментируя атаку, в Кремле заявили, что Москва неоднократно обращала внимание Анкары на регулярные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Турция и другие страны «будут использовать свое внимание», чтобы предостеречь Киев от подобных действий.