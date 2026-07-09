Политика Франции по отношению к России останется прежней в случае прихода к власти лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Такое мнение высказал в разговоре с «Абзацем» политолог Юрий Светов.

«Избрание Марин Ле Пен ничего не изменит, нужно выкинуть все иллюзии. Политики-кандидаты говорят одно, а когда они приходят во власть, то реалии заставляют их вести себя по-другому», — сказал он.

Политолог обратил внимание, что за счет российско-украинского конфликта Франция вышла на второе место в мире по продаже оружия. Светов выразил уверенность, что Ле Пен в случае избрания президентом не откажется от таких денег, «потому что ей нечего больше предложить оборонному комплексу».

Светов также усомнился, что Ле Пен пойдет на отмену санкций против России, так как подобные решения принимаются на коллективном уровне. «Напротив, она поддержит и все будущие [ограничения]», — считает политолог.

В подтверждение своих слов он сослался на опыт Венгрии и Словакии, которые поддержали все европейские пакеты санкций, использовав их в качестве предмета торга для получения определенных преференций.

7 июля апелляционный суд Парижа смягчил приговор Ле Пен по обвинению в хищении средств Европарламента и фактически открыл ей дорогу к участию в президентских выборах 2027 года. Лидер французских правых после этого заявила, что намерена баллотироваться, но будет оспаривать судебное обязательство носить электронный браслет в течение года.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высоко оценил шансы Ле Пен победить на президентских выборах во Франции. Он охарактеризовал ее как «харизматичного», «передового» и «профранцузского» политика, а также не исключил, что пригласит Ле Пен в Россию.