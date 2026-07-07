Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с RTVI высоко оценил шансы лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стать следующим президентом Франции.

Так российский депутат прокомментировал решение Апелляционного суда Парижа, который смягчил приговор Ле Пен по обвинению в хищении средств Европарламента.

Суд, в частности, сократил пятилетний запрет Ле Пен занимать государственные должности, что технически позволяет ей участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. В то же время суд обязал лидера французских правых в течение года носить электронный браслет.

Слуцкий назвал Ле Пен конструктивным и очень влиятельным политиком во Франции, а также «харизматичной» и «профранцузской».

«Может быть, сегодня [это] передовой политик во французском истеблишменте. Шансы стать следующим президентом очень велики», — сказал российский парламентарий.

По его словам, Ле Пен пользуется во Франции «большим авторитетом» среди тех, кто «устал от проамериканского Макрона» — действующего президента республики. Последний, как считает Слуцкий, «очень в невысокой степени отражает настроение французского общества».

Парламентарий добавил, что Франции предстоит «снова обрести себя» и «вернуться к своим корням», как это сделала Россия.

«И Марин Ле Пен, может быть, даже и самый подходящий кандидат для того, чтобы возглавить страну в это очень непростое время», — высказался Слуцкий.

Он поздравил лидера французских правых с решением суда и допустил, что пригласит Марин Ле Пен в Россию на одну из межпарламентских конференций.

Слуцкий отметил, что в думском комитете всегда «очень и очень тесно» работали и продолжают работать с политиками «круга Марин Ле Пен». Депутат выразил мнение, что во Франции и в Европе в целом «очень много конструктивных людей», а континент возвращается «к здравому смыслу», в том числе по отношению к России.

Дело Ле Пен

В марте 2025 года Уголовный суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (два — условно, два — с ношением электронного браслета), пятилетнему запрету избираться на государственные должности и штрафу в размере €100 тыс.

По версии обвинения, с 2004 по 2016 год Ле Пен и другие руководители партии «Национальное объединение» фиктивно нанимали помощников, которые полагаются депутатам Европарламента, и тем самым вывели из его фондов более €3 млн.

Ле Пен обжаловала решение. 7 июля Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, но открыл политику путь для участия в президентских выборах. Пятилетний запрет избираться на госдолжности сокращен до 45 месяцев, при этом в течение 30 месяцев эта мера действует условно. Оставшиеся 15 месяцев отсчитываются с марта прошлого года.

Наказание для Ле Пен в части ареста сохранено: три года условно и один — с ношением электронного браслета. Лидер «Национального объединения» на прошлой неделе заявила в интервью, что в таких условиях вести предвыборную кампанию невозможно, поскольку кандидату в президенты нужна полная свобода передвижения.