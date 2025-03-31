Уголовный суд Парижа приговорил лидера французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (из них два — домашний арест, два — условно), пятилетнему запрету избираться на государственные должности и штрафу в размере €100 тыс., передает BFMTV. Такое решение было вынесено по делу о растрате средств Европарламента.

Поражение в избирательных правах вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру даже в случае подачи апелляции. В соответствии с этим вердиктом Ле Пен не сможет принять участие в ближайших президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2027 году.

Вместе с Ле Пен виновными по делу о хищении средств Европарламента также были признаны восемь евродепутатов и 12 помощников евродепутатов.

Кроме того, суд оценил общий ущерб от действий «Национального объединения» в €2,9 млн и постановил оштрафовать партию на €2 млн. По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год руководство партии (тогда она называлась «Национальный фронт») вывело более €3 млн из фондов Европейского парламента путем найма фиктивных ассистентов. Как предполагается, эти деньги использовались для внутрипартийных целей, а не для оплаты труда помощников депутатов Европарламента.

Своим приговором суд «казнил французскую демократию», заявил ближайший протеже Ле Пен, председатель «Национального объединения» Жордан Барделла.

«Сегодня несправедливому осуждению подвергается не только Марин Ле Пен: казнят французскую демократию», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Дело о растрате средств Европарламента не затронуло 29-летнего Барделла. Он «способен стать президентом Республики», впервые заявила Ле Пен незадолго до оглашения вердикта суда.

Марин Ле Пен баллотировалась на пост президента Франции три раза: в 2012-м, 2017-м и 2022 году. Именно на выборах 2027 года, по окончании президентских полномочий Эмманюэля Макрона, у лидера «Национального объединения» могли быть самые высокие шансы одержать победу, отмечает RFI.

Накануне французская газета Le Journal du Dimanche опубликовала новый опрос общественного мнения, согласно которому за Ле Пен проголосовало бы 37% избирателей, если бы первый тур выборов президента Франции состоялся прямо сейчас.