Уголовный суд Парижа признал виновными лидера французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, восьмерых евродепутатов и 12 помощников евродепутатов по делу о растрате средств Европарламента, сообщает BFMTV.

Обновление. Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (два из которых — условно) и пятилетнему запрету избираться на государственные должности.

Как передает телеканал, всего по делу проходят 24 человека из «Национального объединения», включая Ле Пен. Все они обвинения в свой адрес отвергали.

По версии обвинения, «Национальное объединение» в период с 2004-го по 2016 год (тогда партия называлась «Национальный фронт») вывело более €3 млн из фондов Европейского парламента путем найма фиктивных ассистентов. Как предполагается, эти деньги использовались для внутрипартийных целей, а не для оплаты труда помощников депутатов Европарламента.

Прокуратура требовала приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы (из них к трем — условно), запретить ей занимать государственные должности в течение пяти лет, а также оштрафовать ее на €300 тыс., а партию — на €2 млн.

За несколько дней до оглашения приговора по делу «Национального объединения» конституционный совет Франции постановил, что политиков можно немедленно отстранять от должности, если их признают виновными в совершении преступления. Это решение было принято в рамках дела, не относящегося к партии Ле Пен.

Марин Ле Пен баллотировалась на пост президента Франции три раза: в 2012-м, 2017-м и 2022 году. Именно на выборах 2027 года, по окончании президентских полномочий Эмманюэля Макрона, у лидера «Национального объединения» могли быть самые высокие шансы одержать победу, отмечает RFI.

Накануне французская газета Le Journal du Dimanche опубликовала новый опрос общественного мнения, согласно которому за Ле Пен проголосовало бы 37% избирателей, если бы первый тур выборов президента Франции состоялся прямо сейчас.

Дело о растрате средств Европарламента не затронуло ближайшего протеже Ле Пен, 29-летнего главы партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. Незадолго до оглашения вердикта суда Ле Пен впервые заявила, что Барделла «способен стать президентом Республики».