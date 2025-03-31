Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку лидера французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после того, как уголовный суд Парижа признал ее виновной по делу о растрате средств Европарламента.

«Я — Марин!» — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

Это отсылка к слогану «Я — Шарли», который французы использовали в поддержку журнала политической сатиры Charlie Hebdo после вооруженного нападения террористов на его редакцию 7 января 2015 года.

В понедельник, 31 марта, парижский суд запретил Ле Пен избираться на государственные должности. Ближайшие президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году.

Обновление. Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (два из которых — условно) и пятилетнему запрету избираться на государственные должности.

Суд оценил общий ущерб от действий «Национального объединения» в €2,9 млн. По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год руководство партии (тогда она называлась «Национальный фронт») вывело более €3 млн из фондов Европейского парламента путем найма фиктивных ассистентов. Как предполагается, эти деньги использовались для внутрипартийных целей, а не для оплаты труда помощников депутатов Европарламента.

Марин Ле Пен баллотировалась на пост президента Франции три раза: в 2012-м, 2017-м и 2022 годах. Именно на выборах 2027 года, по окончании президентских полномочий Эмманюэля Макрона, у лидера «Национального объединения» могли быть самые высокие шансы одержать победу, отмечает RFI.