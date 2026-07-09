В аэропорту Пхукета задержали россиянина, который пытался вывезти из страны более 17 килограммов каннабиса. Об этом сообщила газета The Phuket News со ссылкой на таможенную службу аэропорта и полицию Сакху.

Речь идет о 30-летнем гражданине России Сергее Чалабари. Его задержали утром в среду, 8 июля, в терминале международных вылетов — мужчина готовился к рейсу в Казахстан.

При досмотре двух синих чемоданов марки BP WORLD общим весом восемь килограммов сотрудники таможни обнаружили 35 вакуумных упаковок с высушенными цветками каннабиса весом 11,4 кг и 12 упаковок смолы каннабиса весом 6,2 кг.

Рыночная стоимость изъятого груза превышает 9,5 млн бат — это порядка $264 тысяч, по оценке правоохранителей. Операцию по задержанию возглавлял таможенный офицер Равин Канокакорн.

В ходе допроса Чалабари признал, что чемоданы и находившийся в них каннабис принадлежат ему. По его словам, груз предназначался для доставки в Алма-Ату.

Мужчине предъявили обвинение в попытке вывоза товаров из страны без прохождения таможенных процедур. После этого его передали следователям полицейского участка Сакху для дальнейшего разбирательства.

«Не перевозите каннабис или какие-либо пакеты по поручению других людей во время поездки по Таиланду», — предупредили сотрудники правоохранительных органов.

За вывоз из страны 1 кг каннабиса предусмотрен штраф в размере 30 тысяч бат.

Случай с Чалабари стал уже третьим крупным эпизодом попытки контрабанды каннабиса в аэропорту Пхукета чуть больше чем за неделю. Так, 7 июля таможенники нашли в багаже у 21-летней гражданки Бельгии почти 31,7 кг каннабиса, а неделей ранее у двоих 26-летних граждан Узбекистана изъяли в общей сложности 31,5 кг наркотика.

«Причины, по которым остров стал очевидным центром попыток вывоза каннабиса, полиции объяснить не удалось», — пишет издание The Phuket News.

В полиции Сакху рост числа задержаний связывают с более тесным взаимодействием таможни и силовых структур, а также с усилением контроля багажа в аэропорту.

Таиланд в 2022 году стал первой страной в Азии, декриминализовавшей выращивание и употребление каннабиса. Это решение первоначально подстегнуло туризм и сельское хозяйство и привело к появлению множества специализированных магазинов по всей стране.

Однако с прошлого года власти начали ужесточать регулирование торговых точек, разросшихся на туристических улицах и предлагавших посетителям высококонцентрированный каннабис для рекреационного использования. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул предупреждал, что при провале инициатив по борьбе со злоупотреблением и контрабандой каннабис может быть снова признан вне закона.

При этом смягчение внутренних правил не отменяет строгого контроля за вывозом каннабиса за границу: экспорт продукции остается под действием таможенного законодательства Таиланда и импортных требований страны назначения. Казахстан, куда Чалабари планировал доставить груз, известен жесткой антинаркотической политикой.

По данным аэропортовых служб, большую часть перехваченного при вывозе каннабиса везли иностранцы — чаще всего граждане Великобритании и Индии. Только за последние два года в Таиланде за попытку контрабанды каннабиса задержали более 50 британцев.