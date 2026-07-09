Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений — температура воздуха была на 3°С выше средних показателей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus.

Глобальная температура минувшего июня оказалась на 1,39°С выше доиндустриального уровня, что ставит его на второе место в рейтинге самых жарких июней во всем мире.

«Вместе эти рекорды отражают климатическую систему, которая продолжает накапливать тепло. Результат — все более интенсивные волны тепла, постоянно теплый океан и растущие риски для людей, экосистем и инфраструктуры», — поясняет климатолог Copernicus Саманта Берджесс.

Западная Европа переживает третью волну жары за полтора месяца. Сухая погода способствует возникновению лесных пожаров.

Пожары уничтожили обширные территории на юге Европы. Евросоюз мобилизовал пожарных и самолеты для помощи национальным службам. Площадь сгоревших лесов на 56% превышает обычные показатели.

Во Франции сгорело 35,4 тыс. гектаров — в четыре раза больше среднего уровня, погиб 22-летний пожарный. В Испании выгорело 55,1 тыс. гектаров — вдвое больше обычного. В Барселоне был установлен новый температурный рекорд — +40,5°С.

«Видеть такие температуры в июне — отрезвляюще. Такие события наглядно показывают последствия изменения климата», — говорит главный ученый Метеорологического управления Великобритании Стивен Белчер.

По оценкам ВОЗ, за последние четыре года в Европе от жары умерли 200 тыс. человек, причем большинство этих смертей можно было предотвратить.

Эксперты рекомендуют устанавливать кондиционеры, создавать теневые навесы и открывать охлаждающие центры для уязвимых групп населения. Также они советуют укреплять системы здравоохранения.

Аналитики отмечают, что одним из наиболее эффективных и доступных способов адаптации к растущей жаре является озеленение городов.

«Посадка деревьев со временем поможет снизить температуру в зданиях, которые они затеняют, и даст более уязвимым людям возможность выходить из дома в менее опасные температурные условия», — пояснил аналитик ECIU Том Кантильон.

В Великобритании деревья покрывают в среднем лишь 18% городской территории, по Европе в среднем — около 30%. В Барселоне этот показатель достигает 31%, а в Ницце — 39%. Исследования показывают, что самые бедные районы страдают от недостатка зелени больше всего.