Жара в Европе с 21 июня унесла жизни более 1,3 тысячи человек сверх обычной смертности. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети X.

По данным ВОЗ, в настоящее время от экстремальной жары страдают около 150 млн жителей Европы. Число жертв теплового удара продолжает неуклонно расти.

«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле, температура здесь растет вдвое быстрее среднемирового показателя. Прямо сейчас 150 млн человек страдают от экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе», — констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что из-за рекордной скорости нагрева европейского континента погодные явления, которые еще недавно считались исключительными и аномальными, теперь повторяются ежегодно. Особую тревогу у него вызвал тот факт, что инфраструктура Европы — жилые дома, школы, рабочие помещения — изначально не была рассчитана на столь высокие температуры, а на ее адаптацию уйдут долгие годы.

Гебрейесус назвал волны жары «тихими убийцами», указав на их особенно коварный характер. По его словам, ВОЗ совместно с государствами-членами ведет работу по подготовке к будущим периодам экстремально высоких температур и укреплению систем здравоохранения.

Особенно тяжелая ситуация складывается во Франции. Национальное агентство общественного здравоохранения страны сообщило в воскресенье, что с прошлой среды зафиксировано около 1 тысячи смертей сверх нормы по сравнению с аналогичными периодами предыдущих месяцев. Нынешняя волна жары во Франции стала рекордной по своей интенсивности за всю историю метеонаблюдений.

Рекордные температуры отмечаются и в других странах. Исторические максимумы были зафиксированы в Великобритании, а затем в Германии и Чехии. При этом жара охватывает все большие территории континента одновременно.

Жаркая погода добралась и до Польши. Институт метеорологии и водного хозяйства объявил предупреждение, действующее на территории почти всей страны до понедельника: днем температура может достигать +42ºС, а ночью опускаться лишь до +25ºС.