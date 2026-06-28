Похоронные бюро и крематории в Париже и регионе Иль-де-Франс переполнены из-за резкого роста смертности на фоне аномальной жары. Об этом сообщают Le Soir и BFMTV со ссылкой на представителей Национальной федерации похоронных служб Франции и директора похоронного бюро Family Obsèques Фабьена Юга.

Оба парижских крематория — в районах Батиньоль и Менильмонтан — отказались принимать усопших в связи с заполненностью графика кремации еще с субботнего утра. Тела начали направлять в крематории ближайших пригородов.

По словам представителя Национальной федерации похоронных служб Элизабет Шаррье, такая проблема характерна прежде всего для столицы: в других регионах крематории тоже столкнулись с повышенной нагрузкой, но ситуация там пока не критическая

Директор похоронного бюро Family Obsèques Фабьен Юг подтвердил, что ситуация затронула весь регион Иль-де-Франс: места для усопших приходится искать в департаментах Эр-э-Луар и Нормандии. Срок ожидания кремации сдвинулся.

«Похоронные бюро переполнены, и мы больше не можем найти место для усопших. Ситуация становится крайне сложной», — заявил Юг в интервью BFMTV.

В Национальной федерации похоронных служб предупредили, что положение может усугубиться в ближайшие 24—48 часов. Ее представитель Готье Катон отметил, что за последние двое суток морги похоронных бюро заполнились, но пока пока преждевременно говорить о мерах кризисного управления по образцу, которые применялись во время аномальной жары 2003 года.

Катон также провел параллель с зимними эпидемиями гриппа, когда похоронные службы испытывают повышенную нагрузку, — однако тогда рост числа обращений растянут во времени, а не сконцентрирован в считаные дни.

Парижская служба скорой медицинской помощи (SAMU) за 24 часа зафиксировала 109 смертей в общественных местах и жилых домах — в три-четыре раза больше обычного. Эти данные не учитывают умерших в больницах, поэтому реальное число жертв жары выше.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил Le Parisien, что с 18 июня в стране зафиксированы 74 случая гибели людей в результате утопления — преимущественно в неохраняемых водоемах: реках, ручьях и прудах, а также в частных бассейнах. В пятницу в парижском канале Сен-Мартен утонул мужчина, купавшийся в неохраняемой зоне.