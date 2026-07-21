В результате атаки БПЛА во Владимире один из дронов попал в квартиру многоквартирного дома, сообщил губернатор области Александр Авдеев. Он добавил, что в ближайшее время будет проведена оценка ущерба.

«Прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Авдеев отметил, что возникший на площади около 25 кв. м пожар локализовали, открытое горение ликвидировано. Эвакуированные люди уже вернулись в квартиры.

В Липецке, по словам губернатора Игоря Артамонова, загорелась открытая площадка на территории производственных объектов. «Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров», — добавил он.

Позднее Артамонов сообщил, что открытое горение ликвидировали. Сейчас спасатели разбирают поврежденные конструкции, после чего дознаватели МЧС установят причины пожара.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами были уничтожены беспилотники и перехвачены ракеты. По его словам, в Милютинском районе из-за падения обломков дрона загорелся лес; пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, пожар тушат.

Наиболее тяжелые последствия — в Белгородской области. По данным врио губернатора Александра Шуваева, за сутки зафиксированы 153 атаки — по Белгороду и 12 округам. По его словам, противник семь раз применил артиллерию и реактивные системы залпового огня и дважды сбросил взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО сбили и подавили 183 дрона, добавил Шуваев.

«Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок», — написал он.

Врио губернатора добавил, что была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, а в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при атаке дрона 11 июля в Белгородском округе. Ранения за сутки, по его словам, получили 77 человек, среди них несовершеннолетний и несколько пострадавших в тяжелом состоянии; врачи оказывают им необходимую помощь.

В Калужской области силами ПВО утром сбили два беспилотника над Козельским и Сухиничским округами, сообщил губернатор Владислав Шапша; пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Минобороны России уточнило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.