Американские войска в очередной раз нанесли удары по Ирану — атаки продолжаются 10-ю ночь подряд. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что операция началась вечером в понедельник, 20 июля (около 23:00 мск), и заняла порядка пяти часов. По данным военных, целями стали иранские командные пункты, объекты ПВО и береговой разведки, средства для действий на море, площадки для запуска ракет и беспилотников, а также узлы связи.

CENTCOM объясняет атаки необходимостью «дальнейшего ослабления способности Ирана атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе».

Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге и юго-востоке страны — в частности, в Сирике, Бендер-Аббасе, на острове Кешм и в Исфахане, где расположен Центр ядерных технологий Ирана. При этом иранское государственное агентство IRNA приводит слова губернатора Исфахана, который отрицает, что в эту ночь по городу наносился удар. Система ПВО была приведена в готовность и в районе АЭС «Бушер»: по данным местных властей, строения станции не повреждены.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ выпустил ракеты класса «земля-земля» по системам HIMARS американских войск на базе Кэмп-Арифджан в Кувейте. Власти Кувейта, как и прежде, утверждают, что звуки взрывов на территории страны — это работа ПВО, а не результат попаданий.

Одновременно Иран усиливает давление в Ормузском проливе: по данным британского агентства UKMTO, которое отслеживает морскую безопасность в регионе, в понедельник были атакованы два танкера, принадлежащих греческим судовладельцам, один из них — в восьми милях от оманского Кумзара — загорелся, экипаж покинул судно и был подобран буксиром. КСИР заявил, что два танкера, пытавшихся пройти пролив, «взорвались и остановились». На этом фоне союзные Ирану йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на удар по аэропорту Саны — эскалация грозит перекинуться и на пролив Баб-эль-Мандеб.

Перед началом ночных ударов президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что за атаки на американских военных Иран «заплатит многократно». Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что страна ведет с США «полномасштабную войну», представители КСИР в свою очередь заверили, что «мгновенно пресекут любое проникновение США на территорию Ирана»

США возобновили удары по Ирану 7 июля. В ответ иранская сторона запускает ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока. По данным Пентагона, с 7 июля ранения различной степени тяжести получили около 100 американских военнослужащих; 96% из них уже вернулись к исполнению обязанностей, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

«Они полны решимости вернуться в строй. Подавляющее большинство полученных травм — это легкие сотрясения мозга»,— сказал он.

20 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военнослужащих США в Иордании.

Наиболее серьезный удар пришелся по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании. По данным The Wall Street Journal, атака 18 июля проходила в несколько волн: первая ракета попала в тренажерный зал базы, но система оповещения сработала вовремя, и военные успели укрыться в бункерах. Спустя несколько часов второй удар пришелся по пустому самолетному ангару. Третий — по спальному блоку; добраться до укрытий смогли не все. Погибли первый лейтенант Тайлер Джеймс Фиэн, 25 лет, из штата Гавайи, и рядовая Изабелла Гонсалес, 19 лет, из Техаса — оба служили в подразделениях противовоздушной обороны на этой базе. Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести — на месте удара были найдены неопознанные останки. Четверо военных были госпитализированы и позже выписаны.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при ударе по базе в Иордании «одна ракета прорвалась» сквозь систему ПВО.

«Мы сбили почти все ракеты. Одна прорвалась, попала не туда, и это, к сожалению, трагично», — сказал он.

В воскресенье военные сообщили о гибели еще одного американца — на этот раз в Ираке, при контролируемом подрыве обломков сбитого иранского беспилотника. Президент Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться».

Как заявили в Белом доме, удары по Ирану продолжатся, «пока Трамп не решит иначе», однако дипломатические переговоры между странами, по утверждению американской стороны, продолжаются.