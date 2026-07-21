Вероятность наземной операции США в Иране крайне высока. Об этом заявил в разговоре с KP.RU американист Геворг Мирзаян.

По его словам, текущее положение дел можно назвать в первую очередь плохой новостью для Ирана, так как полномасштабная война повлечет за собой разрушение энергетической системы страны и ее экономики, что, в свою очередь, станет причиной голода и гибели миллионов людей.

Ситуацию обостряет гнев Трампа из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива и увеличение стоимости бензина в США с $2,8 за галлон (3,78 л) в феврале до $4. При этом иранское руководство испытывает затруднения с тем, чтобы пойти на малейшие уступки после частых заявлений о крахе планов США и Израиля, так как в таком случае его «не поймут сами иранцы».

По словам ираниста, старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, США тоже понесут чувствительные потери в случае начала наземной операции. Собеседник KP.RU напомнил, что после убийства аятоллы Али Хаменеи фактическая власть в стране перешла от духовных лиц к генералам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые готовы к бескомпромиссным действиям.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с изданием обратил внимание, что за несколько месяцев около 5 млн граждан Ирана подали заявки о вступлении в армию или ряды народного ополчения «Басидж».

В связи с этим, предположил эксперт, в случае начала американской наземной операции стоит ожидать не «глубокого» вторжения, как в Ираке в 2003 году, а высадки десанта на иранских островах в Персидском заливе или около Ормузского пролива. Ответным шагом со стороны Ирана может стать перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива йеменскими хуситами, союзниками Тегерана.