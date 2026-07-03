Интерпол опубликовал данные о подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Согласно базе организации, в международный розыск объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская 1987 года рождения. В ориентировке указано, что у нее есть татуировка в виде змеи на правой руке от плеча до локтя, а также отмечается, что она владеет немецким языком.

По данным France Info, после взрыва подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а затем вместе с сообщниками покинула страну через Италию. BFMTV, в свою очередь, сообщает, что женщина может находиться в Германии. В прокуратуре Монако заявили, что в четверг вечером было выдано красное уведомление Интерпола, призванное облегчить ее возможное задержание. При этом по известному адресу подозреваемую обнаружить не удалось.

Взрыв у дома Ермолаева произошел 29 июня. В результате пострадали три человека, спутница бизнесмена Анна Насобина получила тяжелые травмы и находится в критическом состоянии. Следствие установило, что человек, которого ранее называли «женщиной в черной панаме» и первоначально принимали за мужчину, является 39-летней Анастасией Березовской.

По информации французских СМИ, следователи восстановили предполагаемый маршрут подозреваемой с помощью записей камер видеонаблюдения. По версии следствия, после происшествия она арендовала автомобиль с немецкой регистрацией в Босолее и направилась в сторону Италии. Судебные власти Монако при содействии полиции Ниццы обратились к немецким правоохранительным органам с просьбой оказать помощь в розыске и возможном задержании подозреваемой.