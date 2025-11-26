В Бабушкинский районный суд Москвы поступил иск от столичного Департамента городского имущества, который требует изъять недвижимость у российского комика Тимура Батрутдинова и еще 30 человек. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой московских судов.

Согласно данным карточки дела в базе Мосгорсуда, исковое заявление поступило в суд 21 ноября. В документе Департамент ходатайствует об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд. Данная собственность расположена на территории, которая была утверждена для комплексного развития. Первое судебное заседание, посвященное подготовке к разбирательству, назначено на 18 декабря.

Тимур Батрутдинов родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново Подольского района Московской области. Он является юмористом, телеведущим и актером.

Наиболее известен как резидент комедийного шоу «Comedy Club» на телеканале «ТНТ». В его фильмографии насчитывается около 30 ролей в кино и сериалах, таких как «Zомбоящик», «Иван Васильевич меняет все», «СамоИрония судьбы», «Счастливы вместе», «Саша + Маша» и «Зайцев+1». Также он участвовал в дубляже и был вовлечен в создание других проектов, включая собственное шоу «ХБ» (2013—2018) и участие в программах «Импровизация» и «Студия СОЮЗ» на ТНТ.

В сентябре 2025 года с Батрутдинова судом была взыскана задолженность за коммунальные услуги по квартире, расположенной на юго-востоке Москвы. Ранее артист рассказывал журналистам, что проживает в районе Печатники.