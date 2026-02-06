После сообщений о том, что стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, появилось слишком много причин, объясняющих такую меру, однако необходимо назвать главную. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Он отметил, что не считает комиков, шутящих «над чем угодно» частью культурного кода России. Однако парламентарий призвал разъяснить, за что именно Сабурова депортировали из страны и запретили въезд на 50 лет.

«Что касается адекватности мер — вы знаете, за что именно ему запретили въезд? Я — нет. Потому что сейчас называют много причин — от неуплаты налогов и заканчивая дискредитацией СВО», — сказал он.

Шолохов добавил, что тема запрета на въезд в Россию для комика Сабурова не заслуживает широкого обсуждения.

Накануне госагентства и телеграм-каналы сообщили, что Сабурову, имеющему гражданство Казахстана, запретили въезд в Россию на 50 лет. В Москву Сабуров прилетел на съемки рекламы автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля во Внуково стендапера отвели в отдельное помещение, где выдали соответствующий документ.

Baza пишет, что запрет на въезд для Сабурова действует с 30 января текущего года. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, решение принято в интересах национальной безопасности страны, «соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Сам комик пока не комментировал произошедшее. Как пишет ТАСС, причина отказа во въезде связана с критикой СВО и нарушением миграционного и налогового законодательства России. РИА Новости утверждает, что стендапер владеет имуществом общей суммой около 60 млн рублей. Кроме того, по данным агентства, артист пытался легализовать заработанные в России средства через «посредников».

Mash уточняет, что Сабурову могли «припомнить» концерт 2022 года в Алма-Ате, на котором он шутил о россиянах, приехавших в Казахстан.

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Осторожно Media» заявил, что решение о запрете на въезд Сабурову могли принять «на самом верху». Он допустил, что это может послужить сигналом в том числе провластным юмористам.

«Тут самый просто вывод — кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит. <…> Урок другим комикам, инфлюенсерам, лидерам общественного мнения — хотите получать деньги в России, фильтруйте каждое слово, платите налоги, соблюдайте законы», — пояснил эксперт.

В мае 2025 года стендапера задержали в Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства — он находился в России 114 дней вместо допустимых 90 дней. Ему назначили штраф в 5 тыс. рублей и дали две недели, чтобы покинуть страну и вернуться в нее на законных основаниях.

В апреле того же года аналогичные меры приняли в отношении комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Их лишили российского гражданства и запретили въезд в страну из-за того, что они «создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации».