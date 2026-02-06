Стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в России на 50 лет, сообщает РИА Новости, а также телеграм-каналы Mash, Baza и Shot в пятницу, 6 февраля.

По данным Shot, в ночь на 6 февраля Сабуров прибыл в Москву из Дубая, куда он летал на съемку рекламы автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Внуково 34-летнего комика отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию, говорится в публикации.

«Теперь он не может улететь обратно в Дубай, откуда он прибыл, так как у него нет денег на билет», — пишет Mash, отмечая, что

Решение о запрете на въезд Сабуров принял спокойно, пишет Mash. Комик заявил, что у него нет денег на обратный билет, утверждает «112».

Сейчас Сабуров находится во Внуково в зоне для людей, ожидающих депортации, сообщает телеграм-канал. Как указывает Mash, он должен сегодня покинуть Россию. Из Дубая за комиком выдвигаются два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета, пишут «Известия».

По данным Baza, запрет на въезд Сабурова действует с 30 января. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Запрет на въезд связан с критикой военной операции на Украине, а также нарушениями миграционного и налогового законодательств, пишет ТАСС. В то же время источник РИА Новости утверждает, что комик якобы пытался легализовать заработанные в России средства через посредников. «Сабуров владеет имуществом на сумму свыше 60 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Mash, Сабурову «припомнили» его концерт 2022 года в Алма-Ате, в котором были шутки о россиянах, переехавших в Казахстан. Сам комик пока не комментировал информацию о запрете на въезд в Россию.

В мае 2025 года Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета (ст. 18.8 КоАП). Как утверждалось, комик из Казахстана превысил допустимый срок пребывания в России — вместо допустимых 90 дней он находился в стране 114 дней. Сабурову тогда назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, ему дали две недели на то, чтобы покинуть Россию и въехать обратно в страну на законных основаниях.

После этого были отменены концерты Сабурова в нескольких российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани, Тюмени и Обнинске. У комика были запланированы выступления в России до конца 2026 года. В частности, в марте он должен был выступить в Челябинске, Орске и Оренбурге.

В ноябре 2025-го движение «Сорок сороков» направило обращение в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Сабурова и других комиков про Иисуса Христа в одном из выпусков шоу «Что было дальше?», пишет «Осторожно, новости». Активисты заявили, что речь идет о «кощунственных высказываниях» и потребовали от участников шоу публичных извинений, а также удаления «всех видео с этим эпизодом».