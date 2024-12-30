Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии общего режима по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Беларуси. Об этом 30 декабря сообщает агентство БелТА.

Суд признал Комиссаренко виновным по трем статьям УК Беларуси:

— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст.130 ч.1),

— клевета в отношении президента Беларуси (ст.367 ч.2),

— оскорбление Президента Республики Беларусь (ст.368 ч.1).

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — передает БелТА.

Уголовное дело против Комиссаренко было возбуждено в августе 2024 года и рассматривалось в порядке «специального производства» (так в законодательстве Беларуси называется производство в отношении тех, кто находится за пределами страны).

Комментируя уголовное преследование, сам комик, который живет за границей, написал в соцсетях: «Очень хотел явиться, к сожалению, не получилось. Спасибо, что есть возможность дистанционно решить вопросик».

В январе 2021 года Комиссаренко сообщил, что ему запретили выступать в Беларуси. По словам комика, аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента страны Александра Лукашенко в YouTube-шоу «Что было дальше?» В частности, он называл главу государства «Чык-Чырыком» и пародировал его.

До 2022 года Комиссаренко жил в России, а затем перебрался в Европу — сначала он жил в Польше, потом в Турции. Сейчас комик проживает в Чехии.

Причиной отъезда из России Комиссаренко называл преследование со стороны Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Как утверждал комик, спецслужбы заинтересовались им после его интервью Юрию Дудю*, которое в марте 2022 года признали экстремистским в республике. В КГБ эту информацию назвали «полной чушью».

Слава Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году дебютировал в юмористическом проекте «Смех без правил» на ТНТ в составе дуэта «Совесть», который также появлялся в эфирах «Убойной лиги» и «Comedy Баттл. Турнира». С 2013 года Комиссаренко стал участником шоу Stand Up на ТНТ. В 2020 году комик заявил об уходе с телеканала. После этого он завел свой YouTube-канал, где публикует свои стендап-выступления, подкасты, а также шоу «Давайте вместе сделаем шоу». Сейчас канал комика насчитывает более 1,5 млн подписчиков. После отъезда из России Комиссаренко продолжает выступать за границей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов