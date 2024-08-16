Следственный комитет (СК) Беларуси начал специальное производство по уголовному делу в отношении комика Славы Комиссаренко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

По данным СК, 15 августа в отношении Комиссаренко начали заочное расследование. Комика обвиняют в публичном оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 367 УК Беларуси), а также разжигании вражды и розни (ч. 1 ст. 130). Наибольшее наказание — по статье о клевете — до шести лет лишения свободы.

В сообщении ведомства говорится, что Комиссаренко необходимо явиться по адресу: Минск, ул. Короля, 34, где расположен Центральный районный отдел Следственного комитета Беларуси.

Согласно белорусскому законодательству, обозначение «специальное производство» по делам добавляется в том случае, если подозреваемый находится за пределами страны.

Слава Комиссаренко родился в Беларуси, ему 39 лет. В 2010-х годах он стал активно появляться в юмористических шоу на телевидении, стал постоянным резидентом стендап-проектов. В своих монологах он уделял много внимания президенту Александру Лукашенко и пародировал его.

В январе 2021 года Комиссаренко запретили выступать в Беларуси. Как он сам позже объяснил, аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про Александра Лукашенко в юмористической программе «Что было дальше».

После этого комик переехал в Россию, однако уже в начале 2022 года признался, что покинул страну. По словам Комиссаренко, он был вынужден это сделать, поскольку его разыскивал Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Он предположил, что спецслужбы заинтересовались им после его интервью журналисту Юрию Дудю*. Выпуск с Комиссаренко в Беларуси признан экстремистским.

*признан Минюстом России иноагентом