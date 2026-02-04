Суд принял «очень суровое» решение, приговорив комика Артемия Останина к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима за шутку об инвалиде, потому что вместо исправления это лишь еще больше поставит его «в оппозицию». Таким мнением в беседе с RTVI поделилась член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева.

«Очень суровый приговор, и, на мой взгляд, он вряд ли служит целям наказания. Мы, скорее всего, таким образом его не перевоспитаем, а только обозлим», — отметила она.

По ее мнению, в случае с Останиным можно было бы назначить наказание, которое не связано с лишением свободы, но при этом «каким-то образом могло бы поменять его сознание».

«Скажем, обязательные принудительные работы с направлением в госпиталь для военных или в хоспис для того, чтобы он увидел другую сторону, и у него просто отпало бы желание шутить над больными, над ранеными, над людьми, попавшими в тяжелое положение. И это был бы действительно воспитательный эффект», — считает правозащитница.

Меркачева отметила, что Останин, когда огласили приговор, вел себя так, что было ясно: он считает решение суда несправедливым и не согласен с ним.

«То есть это [решение суда] еще больше его поставило в оппозицию. А мы должны быть нацелены на то, чтобы перевоспитывать наших граждан, исправлять их, а не на то, чтобы возбудить в них чувство неприятия или чувство, что с ними поступили чрезмерно сурово. Вообще в наказании крайне важно, чтобы не было чрезмерной жестокости. Потому что в этом случае общество или его определенная часть может начинать расценивать этого человека уже не как совершившего преступление, а как жертву», — не исключила собеседница RTVI.

Также Меркачева отметила, что в ситуации с Останиным было бы хорошо провести общественный опрос, чтобы выяснить мнение россиян по поводу происходящего, но не действуя при этом «в угоду обществу».

«Потому что ситуация меняется. Я уверена, что еще несколько лет назад большинство людей бы сказало, что за слова, посты нельзя вообще сажать. Но как общество сейчас относится к тому, что происходит? <…> При этом, с другой стороны, крайне важно не идти на поводу у общества, когда оно находится в состоянии ожесточения и требует, например, вернуть смертную казнь или другие суровые меры только потому, что находится сейчас в тревожном состоянии» — добавила она.

Собеседница RTVI подчеркнула, что крайне важно «чувствовать потребности» социума и при этом «не угождать» ему, когда оно «просто призывает к расправе», игнорируя принцип права.

«После каждого громкого случая, после каких-то трагедий общество все время требует расправ. Опять же — введения смертной казни, то против этой категории, то против другой. Но государство же на это не идет. Государство понимает, что сейчас вот пройдет эта волна, и важно сохранить те принципы права, которые были заложены и которые передавались по наследству — от Российской империи к Советской России, потом к современной России. На мой взгляд, это очень важный вопрос», — резюмировала Меркачева.

О приговоре Останину

4 февраля Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей по делу о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Также ему запретили администрировать сайты и каналы на три года.

Уголовное дело возбудили после его выступления в YouTube-шоу «Третий канал», где он пошутил про инвалида в московском метро, назвав его «скейтером без ног» и упомянув, что мужчина «подорвался на мине». Различные активисты, а также организация «Зов народа» усмотрели в этом оскорбление участника СВО и потребовала завести дело.

Сам Останин в разговоре с «Осторожно, новости» опровергал эти претензии, подчеркивая, что говорил лишь про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20», и что про таких шутили еще со времен Comedy Club.

По версии обвинения, комик, «имея широкие познания в области религиоведения, желая повышения популярности и узнаваемости своего канала», использовал в выступлениях «социально острые темы», связанные с религией, а также создал ОПГ из неустановленных лиц, которые подготавливали тексты, подбирали площадки и освещали концерты в соцсетях, при этом обвинение привязало к делу и другие выступления комика.

После оглашения приговора Останин, одетый в толстовку с надписью «Бесы» (которую прокуратура затушевала на фото в официальном релизе), произнес: «Земля пухом вашей судебной практикой», заявив, что не понимает решение суда и виновным себя не считает.

Ранее на допросе в СК комик говорил, что у него «не было цели угрожать насилием и тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе», и приносил извинения. Его адвокат Полякова заявила, что при задержании Останина жестоко избили электрошокером и дубинками, в результате чего у него оказался сломан позвоночник.

В июне 2025 года Росфинмониторинг включил стендапера в перечень террористов и экстремистов.