Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей за шутку про инвалида, сообщает столичная прокуратура. Его признали виновным по двум статьям — возбуждение ненависти либо вражды и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Комику также запретили администрировать сайты и каналы на три года. В телеграм-канале прокуратуры Москвы на фото с осужденным заблюрили слово «бесы», которое было написано на его толстовке, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

«17 декабря 2024 года Останин в составе организованной группы, имея пренебрежительное отношение к людям, получившим увечья, а равно инвалидам, <…> высказывал в отношении них враждебные комментарии, совершив действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе. Кроме этого, Останин, <…> действуя вместе с соучастниками, выражая явное неуважение к обществу, публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Видеозапись выступления позднее была размещена его сообщниками», — говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинение также считает, что комик создал ОПГ, которая организовала его выступление с шутками про религию.

В феврале 2025 года комик принял участие в записи шоу «Третий канал», где пошутил о том, что в переходе метро на него наехал инвалид, которого он назвал «скейтером без ног», после чего на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. Как позже объяснял фигурант дела, речь якобы шла о попрошайке, который уже около 20 лет «катается без ног на скейте».

Отрывок публиковали различные провоенные телеграм-каналы и активисты, в том числе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и движение «Зов народа», которые увидели в этом оскорбление участников СВО и потребовали завести уголовное дело. На допросе Останин извинился за свое выступление и заявил, что никого не хотел оскорбить.

Сам комик заявлял «Осторожно, новости», что в выступлении об СВО и ее участниках «нет ни слова». Телеграм-канал отмечал, что комик вину отрицал и заявил, что потерпевшие по делу — «профессиональные доносчики из “Сорок Сороков”».

Останина задержали 18 марта 2025 года на границе с Беларусью при попытке покинуть страну, сообщал Следственный комитет России. Член Совета по правам человека Ева Меркачева утверждала, что комика избили во время задержания.

Сам Останин также заявлял, что был задержан в аэропорту Минска при попытке покинуть страну, а во время конвоирования в Россию его завезли в лес, вывели из автомобиля и стали избивать три человека. Медики диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также проблемы с легкими.

В июне 2025 года Росфинмониторинг включил Останина в перечень террористов и экстремистов.

Во время приговора комик назвал себя невиновным и сообщил, обращаясь к судье: «Земля вам вашей судебной практикой».