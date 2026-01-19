В Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении стендап-комика Артемия Останина. Гособвинитель, представляя позицию следствия, заявила, что подсудимый создал организованную преступную группу (ОПГ) для подготовки и публикации материалов, направленных на оскорбление чувств верующих, передает РИА Новости.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Останин является руководителем ОПГ, которая систематически занималась созданием коротких видеовыступлений. По версии прокуратуры, основной целью группы было совершение публичных действий, выражающих «явное неуважение к обществу» через оскорбление религиозных чувств, а также унижение достоинства лиц, получивших увечья.

Прокурор уточнила, что участники этой группы, чьи личности не установлены, выполняли распределенные роли: разработку текстов, видеосъемку, монтаж и последующую публикацию материалов на личном канале комика в интернете. Гособвинение считает, что Останин действовал с целью спровоцировать широкое обсуждение своей деятельности.

Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148) и возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии, совершенные публично (п. «в» ч. 2 ст. 282). Подсудимый свою вину не признает.

Следствие считает, что преступные действия были совершены Останиным в марте 2025 года. По данным обвинения, 7 марта комик выступил с юмористическим номером в московском клубе, где допустил высказывания, оскорбляющие верующих. Спустя неделю, 15 марта, как утверждает следствие, он публично унизил людей с инвалидностью, сопровождая это угрозами насилия. Видеозаписи обоих выступлений впоследствии были размещены в сети.

Останина задержали 18 марта 2025 года на границе с Беларусью при попытке покинуть страну, сообщал Следственный комитет России. Член Совета по правам человека Ева Меркачева утверждала, что комика избили во время задержания.

Поводом для уголовного преследования комика стало, в частности, обращение, поступившее от активистов общественного движения «Зов народа». Представители организации обратились в правоохранительные органы с заявлением, в котором усмотрели в выступлении мужчины оскорбительные высказывания в отношении участника военной операции.

Во время участия в юмористическом шоу Останин представил монолог, основанный на встрече с человеком без ног в московском метро. Как позже объяснял комик, речь якобы шла о попрошайке, который уже около 20 лет «катается без ног на скейте».

В июне 2025 года Росфинмониторинг включил Останина в перечень террористов и экстремистов.

Артемий Останин родился в 1996 году в городе Ейске. После получения среднего образования он стал студентом Дальневосточного федерального университета. Первые шаги в стендапе комик сделал в 2022 году, опубликовав одно из своих ранних выступлений на видеоплатформе YouTube.

За время своей карьеры он участвовал в различных проектах индустрии юмора. В частности, Останин выступал на сцене нижегородского клуба Stand Up NN в рамках шоу «20 минут стендапа», был гостем подкаста «Комик в зале», а также принимал участие в ряде других тематических мероприятий, посвященных комедийному жанру.